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Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını, sanıklar haklarında başka soruşturmalar da olduğu gerekçesiyle bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti- Mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi

19 Temmuz 2019 Cuma 13:57
Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hapis cezalarına çarptırılan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkındaki yerel mahkeme kararını bozarak yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Kışanak'a 14 yıl 3 ay, Tuncel'e 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını, cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

İnceleme sonucu sanıklar Kışanak ile Tuncel'e "silahlı terör örgütüye üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ceza verildiği ancak haklarında devam eden soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Daire, kararında sanıkların "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına ve mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına karşın cumhuriyet savcısının sanıklar aleyhine yaptığı istinaf başvurusundaki gerekçeler de gözetilerek olaylar arasında hukuki veya fiili kesinti bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Kararda eylemlerin aynı olayları da kapsayıp kapsamadığının tespitinin ardından mümkünse dosyaların birleştirilmesi yoluna gidilmesi, kesinleşmiş olması halinde onaylı örnekleri dosya arasına alındıktan sonra bütün halinde değerlendirilmesi ve sonuca göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği bildirildi.

Daire, sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına hükmetti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:57
  1. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi
  2. Gültan Kışanak
  3. istinaf
  4. Sebahat Tuncel

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