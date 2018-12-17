Kısa vadeli dış borç gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ekim sonu itibarıyla 116,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 2017 sonuna kıyasla yüzde 1,7 azalarak 116,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,9 azalışla 59,2 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 1,9 düşüşle 51,7 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 27,6 azalarak 12,7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,6 azalarak 18,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,5 düşüşle 15,2 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 12,9 milyar dolara düştü.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 azalarak 40 milyar dolar oldu.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 88 milyara geriledi

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,7 artarak 22,9 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 8,2 azalarak 88 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 14 azalarak 44,7 milyar dolara gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 7,3 artarak 70,1 milyar dolara yükseldi.

2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 53,2 artışla 2018 Ekim sonu itibarıyla 170 milyon dolar oldu. Bu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5’i dolar, 29,8’i avro, yüzde 18,4’ü TL ve yüzde 2,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu stokun 18,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18, Merkez Bankası yüzde 3,3, özel sektör ise yüzde 78,7 paya sahip oldu.