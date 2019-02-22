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Kısa Mola Merkezlerinde sanat aktiviteleri başladı

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22 Şubat 2019 Cuma 16:35
Kısa Mola Merkezlerinde sanat aktiviteleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 Mayıs ayında Menteşe’de açtığı ve daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde hizmet vermeye başlayan


Kısa Mola Merkezi, bireylerin ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Kısa Mola hizmetinden yararlanan bireylerin sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için uzman personelce çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Son olarak Menteşe, Fethiye ve Milas ilçelerinde Kısa Mola hizmetinden yararlananlar, uzman personel eşliğinde sanat aktiviteleri etkinliği yaptılar. Sanat aktiviteleri etkinliği ile Kısa Mola merkezlerinden yararlanan bireylerin resim, seramik ve ebru atölye çalışmalarıyla psiko-motor becerilerinin gelişmesine ve yaptıkları eserlerden haz alarak üretkenliklerinin artırılmasına katkı sağlanıyor.


Kısa Mola Merkezlerinde dönüşümlü olarak devam edecek olan atölye çalışmaları ve farklı sanat aktiviteleri ile çocukların teknik ve uygulamalarla beceri kazanmasına ve sanatın terapi yönünün kullanılarak gelişimlerine katkı sağlanacak.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:35
  1. sanat

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