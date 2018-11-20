THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kısa mesajla uyarılan aileler çocuklarıyla kitap okuyor

Giresun'un Çanakçı ilçesinde her akşam kısa mesajla uyarılan öğrenci ve veliler, elektronik eşyaları kapatarak kitap okuyor- Çanakçı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç:- "Evlerde okumayı 20.00-20.30 saatlerinde dizilerin yoğun olarak başladığı, ebeveynlerin bu dizilere tamamen odaklandığı o saatleri seçtik"

20 Kasım 2018 Salı 14:11
Kısa mesajla uyarılan aileler çocuklarıyla kitap okuyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesinde her akşam kısa mesaj yoluyla uyarılan öğrenci ve veliler elektronik eşyaları kapatarak kitap okuyor.

Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulunca ailelere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için "Öğrenci veli el ele" sloganıyla "Çanakçı Kitap Okuyor" projesi başlatıldı. Bu kapsamda her gün saat 19.55'te aileler SMS yoluyla uyarılıyor. Televizyon, tablet, telefon gibi elektronik eşyaları kapatan aile bireyleri saat 20.00'de başlayarak yarım saat kitap okuyor. Veliler, evde kitap okuduklarına ilişkin fotoğrafları Whatsapp uygulamasıyla okul yönetimine gönderiyor. Gönderilen fotoğraflar okul köşesinde yerini alıyor.

Çanakçı Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uygulamaya koydukları projenin velileri eğitim ve okul ortamına katmak adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Velilerin projede çok istekli olduğunu aktaran Genç, "Günümüz toplumunda okuma alışkanlığı en asgari düzeydedir. Buna hem bir katkı sunmak adına, hem de velilerimizi okula daha çok çekmek adına bu projeyi uyguladık." dedi.

Genç, projeyi ilk olarak Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulu'nda uyguladıklarını belirterek bir ay içerisinde ilçedeki tüm okullarda projeyi yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Kontrol edilebilirliği sağlamak adına saat uygulaması yaptıklarını dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Evlerde okumayı 20.00-20.30 saatlerinde dizilerin yoğun olarak başladığı, ebeveynlerin bu dizilere tamamen odaklandığı o saatleri seçtik. Bu dizilerden kopan velilerimiz bugün, yarın televizyondan tamamen kopar düşüncesiyle saat 19.55'te okul idarecilerimiz velilerimize mesaj gönderiyor ve mesajla okuma saatinin başladığını hatırlatıyor. Projemize en çok destek veren velimiz okul yönetimi tarafından belirlenerek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ödüllendirilecek."

Çanakçı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Muhammet Aygün ise ilçe sakinleriyle nasıl iç içe olabileceği sorusundan yola çıkarak projeyi geliştirdiklerine işaret ederek "Haftalık olarak öğretmenlerimizle beraber istişare yaptık. Velilerimizin buna vereceği tepkiyi ölçmek adına 3-4 sınıfla pilot uygulama olarak başladık. Daha sonraki süreçte velilerimiz buna çok destek verdi." diye konuştu.

Velilerden Osman Çalık da okul yönetiminin gönderdiği mesajın ardından çocuklarla evde kitap okuduklarını kaydederek "Biz aileler için de bu proje güzel oldu. İş hayatından dolayı kitap okumayla aramız uzaklaşıyordu. Okumak çocuklarımız ve bizim içinde güzel oldu. Unuttuğumuzu tekrarlamak, öğrenmek adına güzel bir şey oldu." dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:11
  1. Çanakçı
  2. kitap okuyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Kemal’e öyle, Sultan Vahdettin’e böyle
    1. Mustafa Kemal’e öyle, Sultan..
    2. Yargıtay Başkanı Cirit: Özbekistan ve..
    3. Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    5. Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması..
    6. "Himmet ve istedikleri kişiyle..
    7. Bunu yapmayan Suriyeliler yandı! Tüm..
    8. Eğitim uçağının düşmesi
    9. Airbus-SBAIR iş birliği tanıtım..
    10. Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti
    11. Irak'ta yangın bir aileyi yok etti
    12. Tokat'ta atık kağıt yüklü pikapta yangın
    13. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    14. Kaligrafi sanatçısı Salar Ahmadian'ın..
    15. Meteorolojiden "yeni yağışlı sistem"..
    16. Almanya'dan Türkiye ortaklık teklifi!
    17. Selahattin Demirtaş serbest mi..
    18. Erdoğan: Cumhur İttifakında bir sorun..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. ANALİZ - BM’nin yeni “Küresel..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı