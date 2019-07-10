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Kısa mesafeyi duydu, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Beyoğlu’nda taksiye binen bir kadın ’kısa mesafe’ nedeniyle araçtan indirilmek istendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
Kısa mesafeyi duydu, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Beyoğlu’nda taksiye binen bir kadın ’kısa mesafe’ nedeniyle araçtan indirilmek istendi. Taksiciyle kadın yolcu arasında çıkan ’kısa mesafe’ tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Şişhane’den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş’a gitmek istedi. Kadını aracına alan taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı’nda aracı durdurdu. Taksici kadın yolcuya değişim saatinin geldiğini söyleyerek araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine kadın taksiciye tepki gösterdi. Kadın ve taksici arasında tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu bulundukları noktaya polis çağırdı. Olayı gören vatandaşların da dahil olduğu tartışmada kendini savunan taksici değişim saatinin geldiğini söyleyerek polisi bekleyemeyeceğini belirtti.


Taksici, olaya dahil olan vatandaşların ’Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?’ diye sorması üzerine Bağcılar’a gideceğini söyledi. Bu sırada olayın yaşandığı noktaya gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Polisin uyarısının ardından Taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü.


Öte yandan, kadın yolcu taksiciyle yaşadığı tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadın yolcu, İBB Beyaz Masa’ya da şikayette bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
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