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Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simit satarak kazandığı para ile aldığı 8 ciltlik kitabın adı merak konusu oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 02:11

 NURULLAH ALPAY  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kendisinin seslendirdiği ve hayatından kesitler bulunan bir kısa film paylaştı.

"Kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı görüntüde "Bu benim hikayem. Çocukluğumun ilk hayali, almak için haftalarca uğraştığım o 8 ciltli kitabın hikayesi bu. Ne zaman o kitaplara baksam, kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlıyorum. Şimdiki kütüphanemde, o kitaplar hâlâ baş köşede durur. Sayfalarını açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Dedim ki kendi kendime, 'İnsan hayal ettiği müddetçe insan.' Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." ifadelerinde bulunuyor.

"Bugün hala baş köşede olan o kitabın adı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simit satarak kazandığı para ile aldığı 8 ciltlik kitabın adı merak konusu oldu.

Çeşitli iddialar ortaya atılsa da, Ömer Nasuhi Bilmen'in 8 ciltlik "Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu" adlı eserini akıllara getirdi. Bir başka iddiaya göre ise, yine Ömer Nasuhi Bilmen'e ait 8 ciltlik "Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali ve Tefsiri" olduğu öne sürüldü.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 02:11
  1. Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu
  2. Ömer Nasuhi Bilmen
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Kütüphaneler Haftası
  5. Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali ve Tefsiri

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