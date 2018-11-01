0553 313 94 23
impression

Kısa dönen askerlik kalkıyor mu? Uzun dönem askerlik 9 ay mı olacak?

Türkiye’de şuan normal askerlik süresi 12 ay. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda uzun dönem askerliğin düşmesine ilişkin yoğun bir talep oluştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu. Normal askerlik süresi olan 12 ay zorunlu askerlik süresinin 9 aya düşeceği konuşuluyor. Peki tek tip askerlik geldiğinde kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik nedir?

01 Kasım 2018 Perşembe 20:31
Kısa dönen askerlik kalkıyor mu? Uzun dönem askerlik 9 ay mı olacak?

Türkiye’de şuan normal askerlik süresi 12 ay. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda uzun dönem askerliğin düşmesine ilişkin yoğun bir talep oluştu. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu. Normal askerlik süresi olan 12 ay zorunlu askerlik süresinin 9 aya düşeceği konuşuluyor. Peki tek tip askerlik geldiğinde kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik nedir?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

Kısa dönem askerlik 9 aya çıkacak

Kulislerde 9 ay tek tip askerliğin gerçekleşmesi durumunda, normal askerlik süresi olan 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşürülecek. Askerliğin düşürülmesiyle birlikte kısa dönen askerlik yapan lisans mezun erler 6 ay olan zorunlu askerliği 9 aya çıkmış olacak. Yine kulis bilgilerine göre, askerlik bedelinin ödenmesi durumunda ise 9 aylık askerlik süresi 3 ay olacak.

“Bir askerlik sistemine kavuşacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik konusuna ilişkin, “Gereken hazırlıların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” demişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 20:31
  1. Kısa dönem askerlik 9 aya çıkacak
  2. son dakika kısa dönem askerlik kalkıyor mu
  3. tek tik askerlik nedir
  4. hulusi akar tek tip askerlik
  5. son dakika askerlik haberleri
  6. uzun dönem askerlik kısalıyor mu
  7. 12 ay askerlik süresi düşecek mi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıntıları ciddiye almalısınız
    1. Kaşıntıları ciddiye almalısınız
    2. Yeni doğan bebek ateşlenirse...
    3. Gayrimeşru ilişkilerini özendiren..
    4. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    5. Göz rengine göre karakterler
    6. MHK Başkanı suç duyurusunda bulundu!
    7. Fırça temizliği nasıl olmalı?
    8. Çocuklarımızı kronik sırt ağrısından..
    9. İkinci el araba alırken...
    10. Demek evinizi satıyorsunuz...
    11. TSK paylaştı! İşte o tarihi anlar
    12. Her organımızın bir tabiat tarzı var
    13. HulusiAkar açıkladı askerlik düşüyor..
    14. Tırnaklarınızın değerini bilin
    15. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    16. Sarımsaktaki ‘Allicin’ öyle faydalı ki!
    17. Öğretmen mazeret atamaları ne zaman..
    18. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi..
    19. Otlardaki şifa
    20. Dostluk yemeği teklifine olumsuz yanıt
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları