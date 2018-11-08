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Uzun dönem askerlik 9 aya mı düşecek? Kısa dönem askerlik kalkıyor mu?

Türkiye’de şuan normal askerlik süresi 12 ay. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda uzun dönem askerliğin düşmesine ilişkin yoğun bir talep oluştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu. Normal askerlik süresi olan 12 ay zorunlu askerlik süresinin 9 aya düşeceği konuşuluyor. Peki tek tip askerlik geldiğinde kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik nedir?

08 Kasım 2018 Perşembe 18:37
Uzun dönem askerlik 9 aya mı düşecek? Kısa dönem askerlik kalkıyor mu?

Türkiye’de şuan normal askerlik süresi 12 ay. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda uzun dönem askerliğin düşmesine ilişkin yoğun bir talep oluştu. Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu. Normal askerlik süresi olan 12 ay zorunlu askerlik süresinin 9 aya düşeceği konuşuluyor. Peki tek tip askerlik geldiğinde kısa dönem askerlik kalkacak mı? Tek tip askerlik nedir?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili konuşmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

Kısa dönem askerlik 9 aya çıkacak

Kulislerde 9 ay tek tip askerliğin gerçekleşmesi durumunda, normal askerlik süresi olan 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşürülecek. Askerliğin düşürülmesiyle birlikte kısa dönen askerlik yapan lisans mezun erler 6 ay olan zorunlu askerliği 9 aya çıkmış olacak. Yine kulis bilgilerine göre, askerlik bedelinin ödenmesi durumunda ise 9 aylık askerlik süresi 3 ay olacak.

“Bir askerlik sistemine kavuşacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik konusuna ilişkin, “Gereken hazırlıların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” demişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:37
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