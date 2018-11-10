Kısa çalışma ödeneği nedir kimler yararlanabilir? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Kısa çalışma ödeneği, bir iş yerinin ekonomik koşullar nedeniyle çalıştırdığı işçilerine maaaş vermekte sıkıntı çekilmesi durumunda devletin işverene belirli süre zarfında destek vermesidir. Bu süre zarfından işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi yapılmakta. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Bir iş yerinde kısa çalışma uygulamasının olabilmesi için işverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yönetmelik değişikliğiyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları" da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk şunları söyledi: "Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.

Çalışma ödeneğinin alanı genişletildi

Yaptığımız yönetmelik değişikliği ile 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları' da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil ettik. Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verdiği için artan talebe de hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır."

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin

İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar). Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği süredi ve miktarı nedir?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.