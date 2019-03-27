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Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kars Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan bozayılar, beslenmek için gece saatlerinde şehir çöplüğüne iniyor - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban:- "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmada, Sarıkamış ormanlarını Posof ormanlarıyla birleştirerek bozayıların doğal besinlere ulaşmasını sağlayacağız"

27 Mart 2019 Çarşamba 13:05
Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanda yaşayan bozayılar, kış uykusundan uyanır uyanmaz beslenmek için şehir çöplüğüne inmeye başladı.

Dünyada göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve 4 aylık kış uykusundan uyanan Sarıkamış'ın bozayıları, beslenmek için gece saatlerinde, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

Ormanlık alandan teker teker ve bazen de gruplar halinde yavrularıyla çöplüğe gelen ayılar, beslendikten sonra tekrar ormanlık alana geri dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının sonlarına doğru bozayıların uyanmaya başladığını söyledi.

Uydu vericisiyle takip edilen bozayıların, beslenmek için Sarıkamış çöplüğüne geldiklerini ifade eden Çoban, ayıların çöplüğe alışmasının yaşam döngüleri içinde olmayan bir durum olduğunu aktardı.

Çoban, "TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) ile ortak yaptığımız çalışma neticesinde bozayıların bir kısmının çöplükte, bir kısmının çöplükte ve ormanda, diğer kısmının da sadece ormanda beslendiğini keşfettik. Çöplük ayılar için tehlike saçıyor." dedi.

Sarıkamış ormanlarının bozayılar için yeterli olmadığını, Sarıkamış ormanlarının Posof ormanlarıyla birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Çoban, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız çalışmada, Sarıkamış ormanlarını Posof ormanlarıyla birleştirerek bozayıların doğal besinlere ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:05
  1. Bozayı
  2. Kars
  3. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban
  4. Sarıkamış

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