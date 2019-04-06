Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

KARS (AA) - Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bir bozayının yavrusu ile bölgede yiyecek arayışı görüntülendi.

Sarıçam ormanları ve yılın büyük bir bölümü karla kaplı olan Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, zaman zaman yavrularıyla yerleşim alanlarına inerek yiyecek arıyor.

Özellikle ilçe çöplüğüne gelerek karnını doyuran bozayılardan biri de yavrusu ile ormanlık alandan çıkıp çevresi karla kaplı olan TOKİ konutları bölgesine geldi.

Yerleşim alanında adeta tur atıp dolaşarak yiyecek arayan bozayı ile arkasındaki yavrusunu görenler, durumu Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler de ayıların olduğu alana gelip boş arazilere ekmek bıraktı. Anne bozayı, yavrusuyla ekmekleri yiyerek karnını doyurdu.

Ardından Sarıkamış Spor Lisesi bahçesinde bir süre dolaşan anne ve yavru ayı tekrar ormanlık alana dönüp gözden kayboldu.

Bölgede tedbir alan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler de halka özellikle bu mevsimde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe sakinlerinden Hasan Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yerleşim yerlerinin ormanlık alana yakın olduğunu belirterek kış boyunca aç kalan hayvanların ormandan çıkıp yiyecek bulmak için insanların yaşam alanlarına girdiğini söyledi. Kış uykusundan uyanan ayının hem yiyecek aradığını hem de yavrusuna bölgeyi tanıttığını söyleyen Cellat, "Anne bozayı Çamaşırdere ormanlık alanından TOKİ konutları bölgesine geçiş yaptı. Ayı, yavrusuna bölgeyi tanıtıyor, aç kalmışlar çünkü zayıf görünüyorlar. Doğa koruma ekiplerine haber verdik. Ekipler gelip gerekli yiyecekleri verip hayvanları doyurdu. Karnını doyuran ayılar yaşam alanına döndü." dedi.

Cellat, bu mevsimde ayıların tehlikeli olabileceğine dikkati çekerek "Bu mevsimde zayıf kalmış ayılar tehlike arz ediyor. Bu yüzden ayıları gördüğümüzde ya Doğa Koruma ekiplerine ya da güvenlik güçlerine haber vermemiz gerek. Bu hayvanlar tehlikeli olabilir. Yaklaşmamamız lazım. Lütfen bu konuda duralı olalım.” diye konuştu.