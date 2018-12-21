Kış gündönümü nedir? 21 Aralık kış gündönümü nasıl oluşur? En uzun gece hangi ilimizde görülecek?

Kış gündönümü hangi tarihtedir, kış gündönümü gece kaç saat? Soruları merak sonusu olmaya başladı. Arama motoru Google’un kış gündönümünü doodle yapmasıyla birlikte 21 Aralık tarihinin ne anlam ifade ettiği araştırılıyor. Peki kış gündönümü olan 21 Aralık Cuma günü en uzun gece hangi ilimizde görülecek?

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

En uzun gece hangi ilimizde yaşanacak?

Kuzey yarım kürede Oğlak dönecesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Dolayısıyla 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacak ilimiz Sinop olacaktır.