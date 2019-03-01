Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun

Burdur’un Bucak ilçesi’nde kış ayları olması nedeniyle oto yıkamacılar işler azaldı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte oto yıkamacılara olan talep azaldı. Özellikle yaz aylarında oldukça yoğun olan oto yıkamacılar, kış aylarında ise oldukça durgun geçiyor. Özellikle yağmurlu havaların ardından araçlarda oluşan kirlilikten dolayı vatandaşlar araçlarını oto yıkamacılara teslim ediyor. İşletmeci Kadir Damar, kış aylarında oto yıkama sektöründe işlerin azaldığını sektörün oldukça fazla durgun olduğunu dile getirdi. Damar, “10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kış aylarında oto yıkama sektöründe durgunluk oluyor. Bundan dolayı da bizleri tercih ediyorlar. Yaz aylarında işlerimiz çok şükür iyi oluyor. Genelde yaz aylarında birikim yapamaya çalışıyoruz” dedi.