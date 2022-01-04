Kış aylarında cilt bakımı tavsiyeleri

Cilde rengini veren melanin pigmentinin bir bölgede yoğunlaşması ya da azalması gibi çeşitli melanin düzensizlikleri sebebiyle cilt lekelerine neden olur. Cilt üzerinde ki bu melanin düzensizliğine hiperpigmentasyon adı verilir.

Mehmet Sait Dalmış, sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin herkesin hayali olduğunu dile getirerek kış aylarında cilt bakımı yaptırmanın önemine vurgu yaparak tavsiyelerde bulundu.

Dalmış, “Hemen hemen herkes cildinin daha sağlık bir görüntüye kavuşması adına belirli bakım rutinlerini uygular. Cilde uygulanan bakımlar oluşturulurken birçok etken göz önünde bulundurulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri de içinde bulunulan mevsimdir” diye konuştu.

Kış aylarında cilt bakımına ayrıca özen gösterin

Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle ciltte meydana gelen kurulukların artığını söyleyen Dalmış, “Dolayısıyla cilt her zamanından daha çok neme ve beslenmeye ihtiyaç duyar.

Cildin nem ihtiyacını karşılamaya yönelik bakımlar yapılmalıdır. Hem vücudumuzun hem de cildimizin daha sağlıklı kalabilmesi için vitamin desteğine önem verilmelidir. Belirli aralıklarla cilde peeling uygulaması yaptırmayı unutmamak gerekir. Böylece cilt ölü hücrelerinden arınır. Sadece yazın değil kışında cildi korumak adına güneş koruyucu kullanmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kış aylarında cilt bakımı yaptırmanın avantajları

Cilde uygulanan birçok uygulama için kışın büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Dalmış, “Özellikle de cildi yenilemeye yönelik kimyasal uygulamalar noktasında kışın sağladığı avantajlar kaçırılmamalıdır. Çünkü bu uygulamalarda cilt tamamen soyulur. Dolaysıyla ciltte bir hassaslık meydana gelir. Özelliklede bu dönemde cildin güneşle temasının olmaması gerekir. İşte bu tip cilt bakımı uygulamalarını kışın yaptırmak çok daha doğru olacaktır” dedi.

Cilt lekeleri nasıl oluşur?

Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak

Gebelik döneminde yaşanan hormonsal değişiklikler

Ergenlik dönemi ve sonrasında akne ve sivilcelerin vücutta bıraktığı koyuluklar

Kortizon içeren ilaçlar

Ailesel (genetiksel) nedenler

Doğuştan gelen pigmentasyon hastalıkları

Cilt lekeleri nasıl gider?

Yuzdeki sivilce lekeleri nasil yok edebiliriz evde

Cilt lekeleri için doğal tarifler

Doğal tariflerin cilt lekelerini azaltmada ki etkileri yeteri kadar bilinmemektedir. Haftada bir düzenli olarak doğal tarifleri lekelerinize uygularsanız lekelerinizin azaldığını siz de göreceksiniz. Doğal tarifleri kullanırken Dikkat etmeniz gereken konu, hazırlayacağınız bu doğal maskeleri göz ve gözünüzün çevresine sürmemeye dikkat ediniz.

Leke giderici krem: Karbonatlı tarif

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yapılışı

Malzemeleri Sırası ile yoğurt, karbonat, zeytinyağı ve limon suyunu güzel bir şekilde karıştırın. Yüzünüzün göz ve çevresine sürmemeye dikkat ederek yüzünüze sürün 5-6 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.