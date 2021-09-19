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Korona Virüs Kış ayları çok çetin geçecek! Vaka sayıları artmaya devam ederse kapanmak zorunda kalacağız!
Korona Virüs

Kış ayları çok çetin geçecek! Vaka sayıları artmaya devam ederse kapanmak zorunda kalacağız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 4-10 Eylül’de vaka sayısı haritasında Rize ve Bayburt ilk sırada yer alırken, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla öne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:48:00 -
Kış ayları çok çetin geçecek! Vaka sayıları artmaya devam ederse kapanmak zorunda kalacağız!

Vaka sayılarının başta Karadeniz olmak üzere tüm Türkiye’de arttığına dikkati çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Böyle giderse kış ayları çok ağır geçecek. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, vaka sayılarını düşüremezsek yeniden kapanmak zorunda kalacağız” dedi.

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