Kış-2019 tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kars’ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nda hedefler tam isabet vuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars’ta gerçekleştirilen tatbikatı yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak, tatbikata katılan askerleri tebrik etti.

Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars’ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda icra ediliyor. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor. Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor. Tatbikatta 7 genel maksat helikopteri, 5 ATAK helikopteri, 1 CH-47 Chinook helikopteri, 4 F-16, 2 CN-235 CASA uçağı, 402 araç, 762 silah ile 2 bin 87 personel görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tatbikatı yerinden takip etti.

Komandolar, tatbikat kapsamında çetin kış şartlarında soğuktan korunmak için kardan sığınaklar yaptı. Gözlem kuleleri ve yatacak odaların yapımı için 100 ton kar kullanıldı.

Mehmetçik’ten gövde gösterisi

Tatbikatta, "Atmaca" ve "Şahin" olarak adlandırılan iki ülke arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosu gerçekleştirildi. Bu kapsamda komandolar, önceden belirlenen düşman mevzilerine Skorskylerle getirildi. Karlı tepeye iniş yapan komandolar, kayak takımlarıyla düşman hedeflerinin olduğu noktaya ilerledi. Sonrasında bu ekibe bordo bereliler katıldı. Helikopterden halatla inen bordo bereliler, hedefe yöneldi. ATAK helikopterleri ise komandoların güvenliğini sağladı.

Hedefler tam isabet vuruldu

Tatbikatın ikinci bölümü topçu atışlarıyla başladı. Belirlenen düşman mevziileri, İHA ve SİHA’lar tarafından tam isabet vuruldu. ZMA atışlarının yapılmasının ardından devreye F-16’lar girdi. Tankları temsil eden hedefler, F-16’lar tarafından yerle bir edildi. Yerli ve milli ATAK helikopterleri de tatbikatta boy gösterdi. ATAK’lar, yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleri kullanarak hedefleri imha etti. Senaryo çerçevesinde askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR’ın mayınları imha ederek açtığı alanda ilerlerken keskin nişancı atışları yapıldı. Tatbikatta obüs ve tanklar da görev aldı. Chinook helikopteri de 105 milimetrelik topu tatbikat alanına getirdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, tatbikatın sonunda uçaktan bayrak atlayışı yaptı. Tatbikata katılan ülkelerin bayraklarının açıldığı atlayışla seçkin gözlemci gününün fiili safhası sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla aradı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikatın sonunda yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirtti. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Akar’ı telefonla arayarak, tatbikata katılan askerleri tebrik etti. Tatbikatta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, misafir ve sivil katılımcıları selamlayan Erdoğan, "Başarıyla devam eden bir süreç olduğunu az önce Milli Savunma Bakanımdan almış bulunuyorum. Gerek Milli Savunma Bakanıma, gerek Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarımıza, subay, astsubay, er, erbaşlara, şahsım ve milletim adıma tebriklerimi gönderiyorum. Aramızda bulunan misafirlerimizi kutluyorum. Özellikle paraşütle atlayan bu başarılı paraşütçüleri tebrik ediyorum. Televizyondan az önce Sarıkamış’taki bu tatbikatın nasıl olduğunu izledim ve orada her tarafın bembeyaz olduğu halde başarıyla süren bu tatbikatın hem aramızdaki kaynaşma için hem de gerek silahlı kuvvetlerimiz gerekse yurt dışından gelen misafirlerimiz için de önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum ve sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum. Aynı şekilde zaman zaman bizim askerimizin de sizlerin ülkesinde olacağının hep idraki içindeyiz ve hiçbir zaman bunu bir kenara koymayacağız. Bizler de sizlerle beraber sizlerin ülkesinde belki sıcak belki soğuk ama askerin zaten yapması gereken de bu, hem sıcakta hem soğukta bunu başarıyla yapması gerekir ki asker olmanın idraki içerisinde olmuş olsun. Sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum ve tatbikatın fiili bölümü bitti ve diğer kısımlarda da başarılı olarak bu işi noktalamanız bizleri mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.