Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır

Manisa’da mezarlıklarda bayram öncesi yoğun bir çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Kırtık Mezarlığı’ndaki çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, merkez Şehzadeler ilçesi sınırlarında bulunan Kırtık Mezarlığı’ndaki temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı öncesinde Manisalıların ebediyete göç eden yakınlarını temiz bir ortamda ziyaret edebilmelerini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, il genelindeki tüm mezarlıkların Kurban Bayramı’na hazır hale gelmesi için ekiplerin görev başında olduğunu söyledi. Kırtık Mezarlığı’ndaki temizlik çalışmalarının ağaçlarda kireç boyaması ile noktalandığını belirten Üstündağ, tüm Manisalıların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.