Kırteke çalışmalarını sürdürüyor Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ve Büyük köyMahalleleriniziyaret ederek destek istedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ve Büyük köyMahalleleriniziyaret ederek destek istedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kırteke, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız, kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız. Seçimlerde tarih yazacağız” diye konuştu.

Kırteke, daha sonra Akçadağ ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.