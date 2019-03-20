Kırteke çalışmalarını sürdürüyor
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ve Büyük köyMahalleleriniziyaret ederek destek istedi.20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ve Büyük köyMahalleleriniziyaret ederek destek istedi.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kırteke, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız, kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız. Seçimlerde tarih yazacağız” diye konuştu.
Kırteke, daha sonra Akçadağ ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
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