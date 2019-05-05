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Kırşehirliler ilk teravih için camilere akın etti

11 Ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazını kılmak için Kırşehirliler camilere akın etti.

05 Mayıs 2019 Pazar 22:52
Kırşehirliler ilk teravih için camilere akın etti

11 Ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazını kılmak için Kırşehirliler camilere akın etti.


Kırşehir genelinde 600 camide Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının rahmet ve bereketinin tam manasıyla yaşanabilmesi için "Ramazan ve İnfak" temasıyla hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il müftülüklerine de açıklama gönderildi.


Kırşehir Müftülüğü ise yapılan açıklamayla, her türlü hurafe ve yanlışlıktan, gereksiz abartı ve gösterişten uzak kalınmasını istedi. İlk teravih namazına giden Kırşehirliler ise, "İlk teravih nasip oldu. Mevlam da sabrını verir inşallah, maneviyatı ileri düzeyde yaşamayı nasip eder inşallah Allah, havalarında sıcaklığı düştü kolaylıkla bayrama ulaşmayı diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:52
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