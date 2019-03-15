Kırşehir’li yazar Tolga Akpınar, KAEÜ’sindekonferans verdi

Roman, hikaye ve deneme yazıları bulunan Kırşehirli Edebiyatçı Yazar Tolga Akpınar, Ahi Evran Üniversitesinde konferans verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından organize edilen ’Tolga Akpınar’la Yazarlığa Giden Yol’ adlı konferansa katılan Akpınar, yeni kitabı ’Deva’nın oluşum hikayesini anlattı.

Kitapta oluşturduğu karakterlerle toplumsal mesajlar verdiğini anlatan Akpınar, "Birçok karakterle birçok mesaj veren bir roman Deva. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde Anne ve Babası boşanma aşamasına gelen, bu yüzden geçirdiği travma sonrası epilepsi teşhisi konulan, bürokrat Kudret Selçuk ve vergi müfettişi Songül Selçuk’un tek çocuğu Deva’nın bir psikiyatrla yollarının kesişmesinive daha sonra hayatındaki değişikleri anlattığım romanDeva, ilgi görüyor."dedi.

Yazarlık yolunda ilerleyen öğrencilere deneyimlerini de aktaran Akpınar’ın kitabı Deva’nın olay örgüsü Ankara ve Kırşehir’de geçiyor. Kitapta; bozkır kültürü ustalıkla işlenirken, aile içi şiddet, özgürlüğe vurulan pranga ve kişinin iradesine, fikrine saygı duymamanın dönüşü olmayan acılara sebep olduğu söylenmek için geç kalınmış cümlelerin bir anlam ifade etmediği, sevginin aslında en hüzünlü anımızda keşfedildiği gibi kavramları anlatan romanda, aile içi şiddetin yanı sıra, alkolün zararlarına da farklı bir pencereden bakılıyor.

Üniversite öğrencilerin konferans sonunda sorularını da cevaplayan Akpınar, Doç. Dr. Ayfer Şahin ve Dr. Öğr. Gör. Maksut Yiğitbaş tarafından da katılım plaketi ile ödüllendirildi.