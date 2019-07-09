0553 313 94 23

Kırşehirli Şehit Aileleri moral pikniğinde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “şehit aileleri ve gönüllüler projesi” kapsamında,Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Şehit Ailelerine yönelik piknik organize edildi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:27
Kırşehirli Şehit Aileleri moral pikniğinde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “şehit aileleri ve gönüllüler projesi” kapsamında,Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Şehit Ailelerine yönelik piknik organize edildi.


Gölhisar Parkı’nda düzenlenen pikniğe 60’a yakın şehit ailesi katıldı. Piknik öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dualar okundu.



Yapılan piknik organizasyonu ile birlikteşehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018 yılı Gençlik projeleri destekleme programı çerçevesinde “şehit aileleri ve gönüllü gençler” adlı projede derneğimiz sosyal ve kültürel anlamda yapmış olduğu etkinliklerle her zaman şehit ailelerimizin yanlarında olduğunun göstergesidir.”dedi.



Kırşehir’de Şehit Ailelerine yönelik yapılan projeler ile öğrencilerin sorumluluk almaları, şehitlik mertebesinin kutsallığı, sevgi ve saygının aşılanması, şehit ve gazi ailelerine her zaman destekleyici olduğumuzu anlatmak, unutulmadıklarını göstermek,farkındalık kazandırmak, birlik ve dayanışmanın gücünü göstermek amaçlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar : “Afganistan müzakereleri başarılı ile sonuçlandı”
    1. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    2. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    3. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    4. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    5. İki asırlık gelenek Buca’da..
    6. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    7. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    8. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    9. Okçulukta büyük başarı
    10. Tarihi handa yangın
    11. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    12. Hosting kullanmanın avantajları
    13. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    14. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    15. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    16. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    17. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    18. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    19. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    20. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    21. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya..
    22. Kadına şiddetin faturası bu defa çok..
    23. Çocuklar denize ilk kez dokundu
    24. Zabıta Amirliği’nden gıda denetimleri
    25. Bilecik’te dolmalık biber hasadı..
    26. Sultangazi'de silahlı ve maskeli..
    27. Hong Kong’da protestolara sebep olan..
    28. Türk markanın taklit ürün mücadelesi
    29. Denizli'de "drone" destekli uyuşturucu..
    30. Adapazarı’nda sahipsiz hayvanların..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti