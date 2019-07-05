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Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve kaya tuzu tescil yolunda

Unutulmaya yüz tutmuş oniks taşı, köftür tatlısı ve kaya tuzuna coğrafi işaret alınması için başvuruda bulunulması kararlaştırıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 17:50
Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve kaya tuzu tescil yolunda

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in unutulmaya yüz tutmuş değerleri oniks taşı ve köftür tatlısı ile kaya tuzuna coğrafi işaret alınması için başvuruda bulunulmasına karar verildi.

Kentin önemli kültürel değerlerine coğrafi işaret belgesi alınması için kamu kurumlarının temsilcileriyle sivil toplum kuruluşu başkanları Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Toplantıda, Kırşehir Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Kırşehir Kent Konseyi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi temsilcileri coğrafi işaret alınmasını istedikleri ürünleri oylamaya sundu.

Lezzeti ve ince kabuğuyla bilinen Kaman cevizi, patlıcanlı saç böreği, çirleme, besmeç, ayva boranısı, ayva dolması, köftür, pekmez, cemele biberi, kaya tuzu, oniks taşı ve Kırşehir pekmezi toplantıya katılanlarca oylandı.

En fazla oyu oniks taşı, köftür ve kaya tuzu aldı. Saç böreği ve Kırşehir pekmezi de yedek ürünler olarak belirlendi.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir Kent Konseyi, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulacak.

Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Üyesi Nurten Büyüksaraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Kırşehir'in önemli değerlerinden olan çullama yemeği ve höşmerim tatlısına coğrafi işaret alındığını söyledi.

Sadece Kırşehir yöresine ait yeni değerler için de coğrafi işaret alınması amacıyla çalışma yapıldığını ifade eden Büyüksaraçoğlu, şunları kaydetti:

"Kontroller için çullama ve höşmerim yemeğinin yapımına katkıda bulunmuştum. Köftür tatlısının yapımında da katkı sunacağım. Oniks taşı da sadece Kırşehir yöresinde çıkan çok değerli bir mermer çeşidi. Kaya tuzu da yine farklı özellikleri itibarıyla Kırşehir'de çıkarılan bir değerimiz. Bir ürünün coğrafi işaret alabilmesi için en az 30 yıl üzerinden geçmesi gerekiyor. Çullama ve höşmerim için Kırşehirli ozan ve halk müziği sanatçısı Şemsi Yastıman'ın 'Memleket Hasreti' şiirini delil olarak sunmuştuk. Aynı şiirde köftür ve pekmez de geçiyor. Oniks taşı ve kaya tuzu için de delillerimiz mevcut."




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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:50
  1. coğrafi işaret
  2. Kırşehir
  3. köftür kaya tuzu oniks taşı

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