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Kırşehir’in ekonomik durum değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırşehir’in ekonomisi Vali İbrahim Akın, başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:32
Kırşehir’in ekonomik durum değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırşehir’in ekonomisi Vali İbrahim Akın, başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ilgili kurum amirleri ve özel sektör yatırımcıları katıldı.



Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, üretim ve istihdam konularının görüşülerekdeğerlendirildiğini söyledi.



Kırşehir’in kalkınması için işbirliği yapma zorunluluğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Kırşehir’inekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımları, üretim ve istihdam konularının şehrimizin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, iş adamlarımız ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. İlimizde istihdam sağlayan, yaptığı ihracatla ülke ve ilin ekonomisine katkıda bulunan yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri faaliyetleri önemsiyoruz.” dedi.



Toplantı, ilgili kamu kurum ve kuruluş amirlerinin görüşlerinin alınması ve yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:32
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