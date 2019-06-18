Kırşehir’i sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kırşehir’i hafta başından itibaren etkisi altına alan şiddetli yağışlar, şehrin bazı köylerinde olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu.

Hafta başından itibaren şiddetini aralıklı olarak artıran yağışlar nedeniyle bazı binaların kanalizasyonlarında tıkanmalar meydana geldi. Kırşehir Merkeze bağlı Dulkadirli köyünde yağışlar nedeniyle sel oluştu. İl Özel İdareden alınan bilgiye göre bazı köylerin yollarında yaşanan sel, kısa sürekli aksaklıklara neden oldu. Vatandaşların ihbarları sonrası bölgeye gidenİl Özel Birimleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırşehir AFAD ekipleri de selin etkili olduğu bölgelere giderek alınan ihbarlarla vatandaşa yardımcı oluyor. AFAD, sel bölgelerinde mahsur kalanlara yardımcı olmak ve su basan evlerde su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım İl Müdürlüğü birimleri ise tarlaları zarar gören çiftçilerin zarar tespit çalışmalarını köylerde devam ettiriyor.