0553 313 94 23

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi kazasında sürücü serbest bırakıldı

Biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:49
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi kazasında sürücü serbest bırakıldı

Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 35 kişinin yaralandığı kazanın ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra gözaltına alınan sürücü Kazım Arslan, "taksirle öldürmeye ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Arslan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden muavin Umut G, durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ölmüş, 6'sı ağır 35 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:49
  1. Kırıkkale
  2. Adli Kontrol
  3. Kırşehir
  4. yolcu otobüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    1. Dev petrol arama platformu, İstanbul..
    2. Suçüstü enselenen cepçinin sözleri pes..
    3. Heyete müracaatta limit güncellemesi
    4. Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu!..
    5. "Bankaların reel sektöre daha fazla..
    6. Atiker Konyaspor ilk yarıdan memnun
    7. Teşvikler iş dünyasını sevindirdi
    8. Avrupa borsaları
    9. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    10. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    11. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    12. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    13. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    14. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    15. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    16. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    17. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    18. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    19. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    20. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu