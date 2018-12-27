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Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi

Biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 09:49
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 35 kişinin yaralandığı kazanın ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra gözaltına alınan sürücü Kazım Arslan, "taksirle öldürmeye ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Arslan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden muavin Umut G, durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarında dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi ölmüş, 6'sı ağır 35 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:49
  1. Adli Kontrol
  2. Kırşehir
  3. yolcu otobüsü

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