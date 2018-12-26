0553 313 94 23

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı

26 Aralık 2018 Çarşamba 02:59
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Daha sonra bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 02:59
  1. kaza
  2. otobüs
  3. trafik kazası
  4. yolcu otobüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Yorumcu Sinan Engin: Fenerbahçe ligi..
    3. Konya'da ulaşıma kar engeli
    4. Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi
    5. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    6. Beşiktaş'tan Adis Jahovic hamlesi!
    7. Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e..
    8. Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün..
    9. Afyonkarahisar'da kar yağışı
    10. Afyonkarahisar'da kar yağışı
    11. AKÜ ve AFSÜ'de eğitime kar engeli
    12. Muğla'da apartta yangın
    13. Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime..
    14. Kırıkkale'de okullara kar tatili
    15. Kastamonu'nda trafik kazası: 1 kişi..
    16. Gaziantep'teki bıçaklı kavga
    17. Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1..
    18. Denizli'de okullara kar tatili
    19. Muğla'da şiddetli yağış
    20. Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    "İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
    Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler!
    Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler!