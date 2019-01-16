Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? Kırşehir 17 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Kırşehir de var. Kırşehir’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler Kırşehir'de okullar yarın tatil mi? Kırşehir’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Kırşehir’de 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Kırşehir'de yarın okullar tatil mi?

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.