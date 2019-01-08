Kırşehir'de yarın okullar tatil mi | Kırşehir 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Kırşehir'de yer aldı. Kırşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Kırşehir'de okullar yarın tatil mi? Kırşehir'de okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Kırşehir'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Kırşehir Valiliği, il genelinde 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kırşehir kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim bugün için ara verildiğihi duyurmuştu. Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kırşehir'de okullar tatil mi?

Kırşehir, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Kırşehir Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.