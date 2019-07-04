Kırşehir’de yanan ev kullanılmaz hale geldi
Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.04 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Yemek Köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde Aşır Satılmış’ın evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası çevrede bulunanlarında müdahalede bulunmasıyla yangınkontrol altına alındı. Kaman İlçe itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleriningüvenlik önlemi aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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