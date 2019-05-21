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Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Kırşehir’de uyuşturucu madde ve hapların ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Mayıs 2019 Salı 16:20
Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Kırşehir’de uyuşturucu madde ve hapların ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Batı illerinden temin ettikleri uyuşturucu madde ve hapları Kırşehir’de satmaya çalışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde uygulama yaptı. Bursa plakalı bir otobüste arama yapan ekipler, Y.U., E.U. veF.A.’nın bagajları ve üzerilerinde 55 adet ecstasy hap, 38 gram sentetik kannabionid maddesi, 2,5 kilo metamfetamin ve 1,7 gram iki fişek halinde eroin maddesi buldu.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeleri alınanY.U., E.U. ve F.A., sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.


Polis, şehir genelinde alınan ihbarların yanı sıra yaptığı uygulamalarla da uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:20
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