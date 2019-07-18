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Kırşehir’de trafik verileri değerlendirme toplantısı yapıldı

2019 Yılı ilk 6 aylık trafik verileri, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
Kırşehir’de trafik verileri değerlendirme toplantısı yapıldı

2019 Yılı ilk 6 aylık trafik verileri, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Vekili J. Yrb. Suat Orhan ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, trafik konusunda alınan mevcut tedbirler ile alınması ve takip edilmesi gereken ilave tedbirlerin görüşülüp değerlendirileceğini söyledi. Kırşehir’de trafik kazalarının en aza indirilmesi için gereken çalışmaları yaptıklarını belirten Vali Akın, “İçişleri Bakanlığımızın Trafik Güvenliği Uygulama Politikası ile alakalı değerlendirme toplantısında, Trafik Kazalarını Önleme Planı doğrultusunda trafikte denetimlerin arttırılması, ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması, hız ve emniyet kemeri denetimlerinin artırılması, şehirlerarası güzergahlara ’Yaşam Tünelleri’nin oluşturulması ve değerlendirilmesi yapılacaktır. 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmişti. Bu kampanya kapsamında gereken tüm çalışmalar da bu toplantıda değerlendirilerek eksikler okullar açılmadan tamamlanacaktır" dedi.


’Trafik Kazalarını Önleme Planı’, ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz/Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’, ‘Önce Yaya Uygulaması’ ve ‘Mevcut Tedbirlerin Değerlendirilmesi’ konularının ele alınıp görüşüldüğü toplantı, emniyetmensupları tarafından yapılan sunum ve sonrasında yapılan değerlendirmeler ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
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