Kırşehir’de trafik kazası: 7 yaralı Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale’den Kırşehir istikametine giden F.A., idaresindeki 06 ZDF 87 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı ilçesi yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada; sürücünün yanı sıra M.A., Y.A.,H.A.,H.A., ile H.S., ve Ç.S., yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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