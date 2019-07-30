Kırşehir’de trafik kazası: 7 yaralı
Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.30 Temmuz 2019 Salı 13:31
Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kırıkkale’den Kırşehir istikametine giden F.A., idaresindeki 06 ZDF 87 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı ilçesi yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada; sürücünün yanı sıra M.A., Y.A.,H.A.,H.A., ile H.S., ve Ç.S., yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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