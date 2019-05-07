Kırşehir’de trafik kazası: 3 yaralı
Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.07 Mayıs 2019 Salı 19:26
Kırşehir-Kayseri kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri’den Kırşehir’e giden N.B. yönetimindeki ticari araç, İnanç Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada sürücü N.B., ile yanında bulunan C.K., ve Y.D.,yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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