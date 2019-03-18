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Kırşehir’de Şehitler Haftası’nda hatıra ormanı oluşturuldu

KIRŞEHİR (İHA) – Çanakkale Şehitleri Haftasında bin 200 metrekare alana mavi ladin ağacı dikilerek ‘Şehitler Ormanı’ oluşturuldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:17
Kırşehir’de Şehitler Haftası’nda hatıra ormanı oluşturuldu

KIRŞEHİR (İHA) – Çanakkale Şehitleri Haftasında bin 200 metrekare alana mavi ladin ağacı dikilerek ‘Şehitler Ormanı’ oluşturuldu.


Boztepe ilçesi yolu üzerinde ‘Dur Yolcu’ simgesi ile karşılayan alanda terör olaylarında şehit düşen Kırşehirli şehitlerin adlarının mermer tabakalarla yer alacağı 190 mavi ladin ağacı dikildi. Karayolu üzerinde yapılan ve toplumsal duyarlılıkla şehitlerin de unutulmaması gerektiğini belirten Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin Çanakkale ruhunu hiç yitirmediklerini ve düzenlenen etkinlikler kapsamında da Çanakkale ruhunu yaşattıklarını söyledi. Kılıçaslan, “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında Kırşehir’de şehitlere ait ormanlık alan oluşturduk.Bin 200 metrekarelik alana 190 Kırşehirli şehit adına mavi ladin ağacı dikiyoruz. Her mavi ladin ağacının altına da şehitlerimizin isimlerinden oluşan 35/40 mermer plakalardan oluşan isimlikler oluşturduk. Yaptığımız çalışma Kırşehir’de bir ilk olacak. Amacımız şehitlerimizin unutulmaması emanetlerine sahip çıkılması ile birlikte dernek olarak güzel katılımlı projeler oluşturmak istiyoruz.Toplumsal duyarlılığında artması adına ormanı karayolu üzerine yaptık. Oluşturulan tabela ile de seyahat halindeki kişilerin şehitler için bir dua okumasını istedik” dedi.


Bayrakla Birleşen Şehitler adlı proje kapsamında Çanakkale savaşında şehit olan askerlerin kıyafetlerini giyen ve hafta etkinlikleri kapsamında da Çanakkale ruhunu yaşatmak istediklerini belirten Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Yaptığımız etkinliklerle dernek olarak farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Hafta etkinlikleri kapsamında Çanakkale de askerlerimiz ne yedi ve içtiyse Kırşehir halkına da aynı ikram yapılacak. Ben dernek başkanı olarak Çanakkale ruhunu yaşıyorum. 190 şehit ailemizde bu ruhu yaşıyor ve halka dayaşatacak."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:17
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