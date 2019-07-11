Kırşehir’de, sahte içki ele geçirildi Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 11 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 11 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Polisin başlattığı çalışmalarda şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapıldı. Polis ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde camları siyah filmle kapatılmış hafif ticari aracın beklemesi sonrası inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hafif ticari aracın bagaj kısmında battaniyelere gizlenmiş 11 şişe sahte rakı bulundu.

Araç sürücüsü H.İ.K.,’nın getirdiği sahte içkileri, kentin girişinde bir süre bekledikten sonra, kentteki bazı alkollü mekanlara satmayı planladığı iddia edildi.

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