0553 313 94 23

Kırşehir’de’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı tiyatro gösterimi yapıldı

Kırşehir’de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü nedeniyle ’’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 17:07
Kırşehir’de’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı tiyatro gösterimi yapıldı

Kırşehir’de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü nedeniyle ’’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı program düzenlendi.



Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, daire müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Yunus Emre Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Mustafa Karadeniz’in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyonu ile devam eden programda öğrenciler tarafından oynanan ’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı tiyatro beğeni aldı.



Tiyatro gösterimi sonrası Asımın Neslinden Mehmet Akif’e konulu şiir ve kompozisyonların okunduğu program, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:07
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de bir terörist 24 kilo 660 gram uyuşturucu ile yakalandı
    1. Hakkari'de bir terörist 24 kilo 660..
    2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    3. Isparta’da İstiklal Marşı’nın 98.kabul..
    4. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    5. Başkan Dağtekin’den ezan ve beka..
    6. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    7. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    8. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    9. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    10. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    11. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    12. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    13. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    14. Kutsal emanetler Bandırma’da
    15. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    16. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    17. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    18. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    19. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    20. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    21. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    22. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    23. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    24. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    25. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    26. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    27. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    28. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    29. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    30. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü