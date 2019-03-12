Kırşehir’de’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı tiyatro gösterimi yapıldı Kırşehir’de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü nedeniyle ’’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı program düzenlendi.

Kırşehir’de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü nedeniyle ’’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı program düzenlendi.



Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, daire müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Yunus Emre Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Mustafa Karadeniz’in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyonu ile devam eden programda öğrenciler tarafından oynanan ’Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy’ temalı tiyatro beğeni aldı.



Tiyatro gösterimi sonrası Asımın Neslinden Mehmet Akif’e konulu şiir ve kompozisyonların okunduğu program, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

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