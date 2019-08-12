Kırşehir’de kaza7 yaralı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, bayram ziyaretine gittiği öğrenilenmotosikletin otomobile çarpması sonrası meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde meydana gelen kazada; İddiaya göre köyde bulunan akrabaları ile bayramlaşmaya giden S.D., (19) yönetimindeki 19 UN 408 ile tescilsiz bir motosiklet sollama yaparken otomobile çarptı. Kazanın olduğu köy yolunda T.E., yönetiminde ki başka bir motosiklet de sürücüsünün kontrolünü kaybederekkazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan O.U., (24), D.U., (46) iki farklı motosikletlerde bulunan S.D., (19) T.E., (18) E.A., (16) S.D., G.U., (15)yaralandı. Köy yolunda yaşanan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yaralılar, ambulansla Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.