Kırşehir’de kaza: 4 yaralı Kırşehir’de aynı şeritte ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırşehir’de aynı şeritte ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan E.S.,idaresindeki 34 ACL 689 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen F.G., idaresinde ki 34 BJP 550 plakalı otomobille çarpıştı.



Kaza da sürücülerle birlikteR.G., ve S.G., hafif yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

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