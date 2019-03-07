Kırşehir’de kaza: 4 yaralı
Kırşehir’de aynı şeritte ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.07 Mart 2019 Perşembe 14:25
Kırşehir’de aynı şeritte ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan E.S.,idaresindeki 34 ACL 689 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen F.G., idaresinde ki 34 BJP 550 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza da sürücülerle birlikteR.G., ve S.G., hafif yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.
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