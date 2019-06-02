Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
Kırşehir’in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.02 Haziran 2019 Pazar 15:55
Kırşehir’in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi, Ziyarettepe MahallesindeR.Ç., yönetimindekiotomobil ile Ç.Ç, yönetiminde ki 06 HD 3030 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü, Ç.Ç. yaralanarak ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. R.Ç.,’nin ise durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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