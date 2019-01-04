0553 313 94 23

Kırşehir'de halk otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 6 yaralı

Kırşehir'de halk otobüsü ile özel bir şirkete ait personel servis aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

04 Ocak 2019 Cuma 16:03
Kırşehir'de halk otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 6 yaralı

S.Y'nin kullandığı 40 BH 475 plakalı belediyeye ait halk otobüsü, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kavşakta, T.Y. idaresindeki 40 AK 887 plakalı özel bir şirkete ait personel servis aracıyla çarpıştı.

Sürücüler ile her iki araçtaki Hacer Aslan, Nisanur Polat, Songül Dağdeviren ve Hacı Tekin yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:03
  1. Kırşehir
  2. TRAFIK KAZASI

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım soruları yanıtladı
    1. Binali Yıldırım soruları yanıtladı
    2. Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne zaman?
    3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    4. AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı..
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhur..
    6. Plastik şişe getirene bez çanta hediye
    7. Salmonella tehlikesi
    8. Bahçeli'den parti teşkilatına seçim..
    9. Kırşehir'de halk otobüsü ile servis..
    10. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde..
    11. Yumurta deyip geçme
    12. BMMYK'dan Hindistan'a "Arakanlı..
    13. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    14. İngiltere’de konut fiyatları fren yaptı
    15. Ersun Yanal meydan okudu!
    16. Schneider Electric, Innovation Talks..
    17. BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
    18. Rize'de sahilde kurulan sobalar..
    19. Evde huzurunuz olması için...
    20. CHP Iğdır ilçe belediye başkan..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar