Kırşehir'de eğitime kar engeli

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akçakent kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verilmesini kararlaştırdı.

Diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.