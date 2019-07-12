Kırşehir'de deprem ve afet tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 26 birimin katılımıyla deprem ve afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce planlanan ve 26 kurumdan ekiplerin katıldığı Kervansaray Mahallesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği 5,7 büyüklüğünde yaşanan deprem nedeniyle yıkılan ve hasar oluşan binalarda yangın çıktı.

Temsili olarak, hasarlı binada mahsur kalanların olduğu, can ve mal kaybının yaşandığı ancak sayının henüz belirlenemediği bildirildi. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezince, olay AFAD Başkanlığına bildirildi.



İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, 26 birimdeki tüm hizmet gruplarını müdahale için olay yerine sevk etti. Deprem sonrasında arama kurtarma ekiplerince binadan ve enkaz altından kurtulan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi yangını söndürürken, doğalgaz ekibi bölgeye gaz akışını kesti. Polis ve jandarma, bina etrafında güvenlik tedbiri alarak arama kurtarma yapan ekiplere yardımcı oldu.

Farklı hizmet gruplarındaki kurum temsilcilerinin her biri kendi sorumluluk alanıyla ilgili çalışmaları titizlikle tamamladı.

Tatbikatı takip eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, yaşanabilecek aksaklıklarla ilgili yönlendirme yaptı.

Akın, tatbikat sonrasında, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için deprem ve afet tatbikatına 26 farklı birimle müdahale edildiğini söyledi.

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatın gerçeği aratmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu saha tatbikatı ile kurumlarımızın depremlere ne kadar hazırlıklı olduklarını ve eksikliklerimizin neler olduğunu gördük. Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda hazırlanan 'Kırşehir TAMP' planı 2016 yılında Valiliğimizin onayı ile yürürlüğe girdi. Bu planlarda olası bir afet karşısında ne yapılması gerektiği, hangi kamu kurum ve kuruluşlarının ne tür görevler üstleneceği belirtiliyor. 26 hizmet grubumuzun deprem ve afet durumunda neler yapılabileceğiyle ilgili tatbikat yaptık. Planlar kağıt üzerinde güzel ama bunların uygulamaya geçirilmesi plandan daha önemli. Bu tür tatbikatlarla uygulama aşamasında ne tür sıkıntılarla karşılaşılacağını görme fırsatı buluyoruz."