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Kırşehir’de ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ konferansı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ konulu konferans düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 19:20
Kırşehir’de ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ konferansı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ konulu konferans düzenlendi.


Kırşehir Kent Konseyi’nin organize ettiği ‘Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı’ konferansına katılan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, çocuklarda oluşan bağımlılık hakkında bilgi vererek ailelerin neler yapması gerektiğini anlattı. Aral, “Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdiği zamandan beri hızlı gelişmeler değişimleri de sağladı. Torun eve geldiğinde dedesinden ziyade telefonu arar oldu. Eskiden ebeveyn odaya gidin dediğinde hepimiz odamıza giderdik. Şimdi ise odamıza sevinerek gidiyoruz. Bizleri odamızda teknolojik cihazlar bekliyor. Yaşanan hayat değişimiyle birlikte çocuklarda da değişim var. Çocuklar artık doğaya dokunmadan büyümeye başlıyor. Küçük yaşlardan itibaren çocuk bilgisayar ve teknolojik aletlerle bir arada oluyor” dedi.


Aral, “Ebeveynlerin teknolojik cihazları cep telefonu, bilgisayar gibi ürünlerine bağımlı olanlarda düşünce süreçlerinde bozulmalar söz konusu. Kişiler arası diyaloglarında azalma oluyor. Sağlıkta bozulmalar görülüyor. Özellikle de ergenlik dönemlerinde karşımıza çıkan kaygılı, obsesif, paranoid düşüncenin çocuklarda arttığını görüyoruz. İletişim kurmada zorluklar yaşıyorlar, sosyal gelişiminde önemli ölçüde gerilemeler var. Teknoloji bağımlısı çocukların kendilerine güvenleri daha az. Saldırgan davranışlar daha fazla görülüyor. Birtakım fiziksel sorunlar da başlıyor. Gözlerde kuruluk, uyku ve yemek sorunları, eklem rahatsızlıkları, baş, sırt ve bel ağrıları, temizlikte sıkıntılar görebiliyoruz. Uzun süre teknolojik alet kullanan çocuklar yalnızlaşıyor. Kendilerini dış çevreden soyutluyorlar. Akademik performanslarda düşüşler oluyor ve başarısızlıklar yaşıyorlar.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:20
  1. doğa
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