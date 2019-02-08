Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi A.P. (17), dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile bugün 25 Aralık Caddesi'nde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P'nin, yanında bulunan bıçakla A.Ç’yi yaraladığı öne sürüldü. A.Ç. 112 Acil Servis ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.P. kavganın olduğu yerde yakalandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.