Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı08 Şubat 2019 Cuma 20:41
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi A.P. (17), dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile bugün 25 Aralık Caddesi'nde karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P'nin, yanında bulunan bıçakla A.Ç’yi yaraladığı öne sürüldü. A.Ç. 112 Acil Servis ekibi tarafından Kaman Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
A.P. kavganın olduğu yerde yakalandı.
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