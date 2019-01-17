Kırşehir'de başına buz parçası düşen kadın yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, çatıdaki sarkıttan düşen buz parçası başına isabet eden kadın yaralandı. Terme Caddesi'nde yürüyen Gül Aksoy'un (22) üzerine 5 katlı binanın çatısında oluşan sarkıttaki buz parçası düştü. Başına isabet eden buz parçası nedeniyle yaralanan Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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