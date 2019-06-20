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Kırşehir'de anlamlı maç

- Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de protokol üyelerinin oluşturduğu takımla gösteri maçı yaptı- Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Bu arkadaşlarımızın başarıları, gençlerimize örnek teşkil ediyor. Başarının önünde hiçbir engelin olmayacağını en iyi şekilde gösteriyorlar"- Milli takım kaptanı Osman Çakmak: "Şehidin tabutu önümüze geldiğinde 'Ey şehidim sen rahat uyu biz emanetlerinin bekçisiyiz' sloganıyla yaşadığımız bir ülkede, şehit ailelerinin davetini geri çevirmemiz olamazdı"

20 Haziran 2019 Perşembe 21:36
Kırşehir'de anlamlı maç


KIRŞEHİR (AA) - Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de protokol üyelerinin oluşturduğu takımla gösteri maçı yaptı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" projesi kapsamında Ahi Stadı'nda gösteri maçı düzenlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu karşılaşmayı Ampute Milli Takımı, 10-3 kazandı. Maçta Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

Vali Akın, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, başarılarıyla Türk milletinin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımı ve protokol üyelerinin maçı için sahada olduklarını söyledi.

Milli takımın, başarının önünde hiçbir engelin olmadığını gösterdiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bu takımımızın içinde gazilerimiz, doğuştan ya da sonradan uzuvlarını kaybeden engelli kardeşlerimiz var. Bazı uzuvları olmasa da bunun başarıya bir engel olmadığını verdikleri mücadeleyle gösterdiler, Avrupa şampiyonu oldular. Bugün böyle değerli bir milli takımımızı Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu arkadaşlarımızın başarıları, gençlerimize örnek teşkil ediyor. Başarının önünde hiçbir engelin olmayacağını en iyi şekilde gösteriyorlar. Bunu spor bazında da en iyi şekilde gözler önüne seriyorlar. Bugün gençlerimize verilmek istenen asıl mesaj bu."

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise Ampute Milli Takımı'nın, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği projeye destek verdiğini dile getirerek, "Bu maç için şehit aileleri, malul gaziler ve engelli derneğimizle ortak bir çalışma yaptık. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu göstererek farkındalık oluşturmak istedik. Destek veren herkese, Ampute Milli Takımımıza ve Kırşehir halkına teşekkür diyoruz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, kendilerine birçok yerden davet olmasına rağmen Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin davetini öne aldıklarını dile getirdi.

Şehitlerin emanetlerini her şeyin üstünde tuttuklarına vurgu yapan Osman Çakmak, şunları kaydetti:

"Ampute Milli Takımı olarak üzerimizdeki ay-yıldızlı formanın sorumluluk ve ağırlığının farkındayız. Ay-yıldızlı bayrağımızın şehitlerimizin kanıyla sulanması bizim için de ayrı bir önem arz ediyor. Şehit ailelerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bizi Kırşehir'e davet etmesinden çok mutlu olduk. Şehidin tabutu önümüze geldiğinde 'Ey şehidim sen rahat uyu biz emanetlerinin bekçisiyiz' sloganıyla yaşadığımız bir ülkede, şehit ailelerinin davetini geri çevirmemiz olamazdı. Kırşehir halkına, Valimize ve protokol üyelerine, taraftarlara teşekkür ediyoruz."

Karşılaşmanın sonunda Ampute Milli Takımı oyuncularına forma, Türk bayrağı ve yöresel ürünler hediye edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:36
  1. Ampute Milli Futbol Takımı
  2. gösteri maçı
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği
  5. Kırşehir Valisi İbrahim Akın
  6. Mutlu Kılıçaslan
  7. Osman Çakmak

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