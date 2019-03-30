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Kırşehir’de AK Parti 3. dönemle sandıktan rekor istiyor

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte Kırşehir’de 3 dönem üst üste yönetimi alarak sandıktan şehir rekoru sonucu bekliyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:56
Kırşehir’de AK Parti 3. dönemle sandıktan rekor istiyor

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte Kırşehir’de 3 dönem üst üste yönetimi alarak sandıktan şehir rekoru sonucu bekliyor.


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sandıktan çıkacak sonuca göre seçildiği 2009 yılında Türkiye’nin en genç belediye başkanı olması unvanının yanı sıra üst üste 3 dönem seçilen ilk kişi olmayı da hedefliyor.Kırşehir yönetimini 3. kez ele almak isteyen AK Parti adayı ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Mahalli İdareler Seçimleri kampanya süreci boyunca ‘Ortak Akıl’ prensibi ile hareket ederek Kırşehir’in imarı noktasında halkın desteğini istedi. Kampanya sürecini yaptığı ev ziyaretleri ve mahalle toplantıları ile tamamlayan Belediye Başkanı Bahçeci, dedikodu ve iftira siyaseti olmadan kampanya sürecini tamamladıklarını belirtti. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye’nin en genç Belediye Başkan adayı olarak girdiği 2009 yılı seçimlerinde seçmenden 21 bin 231 oy almıştı. Kendisini yakın takip eden CHP adayı ise 18 bin 230 oy, Milliyetçi Hareket Partisi adayı ise 11 bin 092oy almıştı. Kırşehir’in sorunlarını tespit ederek reçete yazdık diyen Belediye Bahçeci 2014 yılı seçimlerinde yüzde 42’lik dilimde yer alarak 28 bin 954 seçmenin onayı ile belediye başkanı olmuştu. Bu seçimlerde yakın takipçileri MHP 21 bin 243, CHP ise 16 bin 62 oy almıştı.


‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı ile 3. Dönemde Kırşehir Belediye tarihi rekorunu almak isteyen Bahçeci, “Particilik, ayrışma ve çatışmalar yüzünden Kırşehir, hak ettiği değeri alamadı. Bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana insanları ayrıştırmadan hizmet odaklı çalışmalar yürüterek Kırşehir’i imar ettik. Kurumsallaşma ve vizyon anlayışını şehrimize getirerek öncesi ve sonrası için katılımcı anlayışı benimsedik" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:56
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