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Kırşehir yarın okullar tatil mi? Kırşehir 28 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Kırşehir’de bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırşehir Valiği yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu mu? Peki Kırşehir’de okullar yarın tatil mi? Kırşehir okullar tatil edildi mi? Okullar Kırşehir’de yarın 28 Aralık Cuma tatil mi?

27 Aralık 2018 Perşembe 17:03
Kırşehir yarın okullar tatil mi? Kırşehir 28 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşıyor. Kırşehir’de bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırşehir Valiği yarın okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu mu? Peki Kırşehir’de okullar yarın tatil mi? Kırşehir okullar tatil edildi mi? Okullar Kırşehir’de yarın 28 Aralık Cuma tatil mi?

Kırşehir'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.Kırşehirli öğrenciler yarın (28 Aralık Cuma) okullar tatil mi sorusunu sormaya devam ediyor. Kırşehirde yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda son sözü Eskişehir Valiliği yapacak. Yarın 28 Aralık Cuma Kırşehir okullar tatil mi? sorusuna ilişkin valilikten bir cevap gelmedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti. Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eğitime bir günlüğüne ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için (Çarşamba) günü ilçemizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denilmişti.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:03
  1. Eskişehir
  2. Kırşehir yarın okullar tatil mi?
  3. Kırşehir 28 Aralık Cuma okullar tatil mi?

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