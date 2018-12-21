Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Akın, "haber" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'nda Türk Bayrağı" fotoğrafından yana kullandı.

Bu fotoğrafı Türk ordusunun muzafferiyetini simgelemesi açısından çok anlamlı bulduğunu belirten Akın, "Ordumuz orada çok zor şartlarda mücadele verdi. Ordumuzun muzafferiyetinin bir işaretiydi bu fotoğraf. O yüzden o resmi seçtim." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafı için oy veren Vali Akın, "Yaşlı bir amcamız yanan evindeki hiçbir şeyi düşünmüyor, sadece kedisini kucağına alıp kurtarıyor. Anadolu insanının hayvana olan sevgisinin en masum ve sembol ifadesidir bu fotoğraf." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" fotoğrafı için oyunu kullanan Akın, bu fotoğrafı da Türk'ün gücünün sembolü olarak gördüğü için tercih ettiğini vurguladı.

AA'nın, kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydeden Vali Akın, birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafları çeken ajans muhabirlerini kutladı.