THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğrafları seçti

21 Aralık 2018 Cuma 09:54
Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Akın, "haber" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'nda Türk Bayrağı" fotoğrafından yana kullandı.

Bu fotoğrafı Türk ordusunun muzafferiyetini simgelemesi açısından çok anlamlı bulduğunu belirten Akın, "Ordumuz orada çok zor şartlarda mücadele verdi. Ordumuzun muzafferiyetinin bir işaretiydi bu fotoğraf. O yüzden o resmi seçtim." dedi.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafı için oy veren Vali Akın, "Yaşlı bir amcamız yanan evindeki hiçbir şeyi düşünmüyor, sadece kedisini kucağına alıp kurtarıyor. Anadolu insanının hayvana olan sevgisinin en masum ve sembol ifadesidir bu fotoğraf." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" fotoğrafı için oyunu kullanan Akın, bu fotoğrafı da Türk'ün gücünün sembolü olarak gördüğü için tercih ettiğini vurguladı.

AA'nın, kamuoyunun haber alması adına çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydeden Vali Akın, birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafları çeken ajans muhabirlerini kutladı.

 

 

 

 

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:54
  1. Ordu
  2. Kırşehir Valisi İbrahim Akın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Evlatlarımıza zarar gelmemesi için ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz"
    1. "Evlatlarımıza zarar gelmemesi için..
    2. İYİ Parti Samsun belediye başkan..
    3. Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak..
    4. "31 puan ilk yarı için iyi"
    5. AK Parti'den İstanbul ve Ankara için..
    6. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
    7. 'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
    10. Türkiye'nin yerli ve milli..
    11. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    12. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    13. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    14. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    15. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    17. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    18. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    19. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    20. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak